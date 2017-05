Brasil enfrenta Estados Unidos

A Fase Final da Liga Mundial de Vôlei 2008 entra na sua fase decisiva. Neste SÁBADO (26.07), apenas duas equipes ainda terão chances de garantir a medalha de ouro da competição. O Brasil enfrentará, às 10h, no ginásio do Maracanãzinho, os Estados Unidos. No mesmo local, às 13h15, sérvios e russos também duelarão por uma vaga na decisão. Os ingressos para as duas partidas estão esgotados.

BRASIL X EUA

Tradicionalmente vista como uma partida complicada para ambos os lados, Brasil e Estados Unidos farão, mais uma vez, um jogo decisivo. Até o momento, as equipes já se enfrentaram 124 vezes, sendo 70 vitórias para o Brasil e 54 para os adversários. No entanto, a motivação para a conquista do título é bem diferente para os adversários.Enquanto a equipe comandada pelo técnico Bernardinho busca o oitavo título da Liga, os norte-americanos querem levar o ouro pela primeira vez. Para isso, o técnico Hugh McCutcheon tenta jogar a responsabilidade para o lado verde-amarelo.“Acredito que o Brasil seja favorito contra nosso time. A equipe brasileira possui grandes jogadores e atuará em casa. No entanto, todos os times que chegaram às semifinais estão credenciados para levarem o título”, diz o técnico dos Estados Unidos.Pelo lado do Brasil, o técnico Bernardinho não apontou favoritismo para nenhuma das equipes. Pelo contrário, ele fez questão de ressaltar que será uma partida muito difícil para ambos.“Os Estados Unidos estão com um grande time, cresceram muito durante a competição e têm uma equipe bastante experiente. É um dos times que mais estudou o Brasil e, por isso, não será nada fácil enfrentá-los. Sempre que jogamos contra eles são partidas duríssimas. Eles já nos venceram algumas vezes e sabem jogar contra o nosso time”, analisou o treinador brasileiro.Para o capitão do time brasileiro, o momento é de descansar e colocar a cabeça no lugar.“O tempo é curto, mas nas poucas horas que temos até a partida vamos procurar estudar as jogadas do adversário e nos concentrar ao máximo. O que mais queremos agora é descansar e colocar a cabeça no lugar. Este papo de favoritismo é história. É fato de que nesta década o Brasil é o time a ser batido como já foram Rússia, Itália e Estados Unidos. Mas que fique bem claro que não somos imbatíveis. Somos um time bom, guerreiro, que vem ganhando tudo, mas que também pode perder”, afirmou Giba.

RUSSOS ENCARAM A SÉRVIA

Na segunda semifinal do dia, Russos e Sérvios se encontram, às 13h15, no mesmo local da partida anterior.Sempre temida em qualquer decisão no mundo do voleibol, a Rússia não teve um bom início na Fase Final da Liga Mundial. Perdeu de 3 sets a 0 para o Brasil e não mostrou um bom voleibol na vitória contra o Japão.Em contrapartida, a Sérvia cresceu muito na competição e vem de duas vitórias, contra Estados Unidos e Polônia. Ambas por 3 sets a 0.Mesmo apresentando melhores resultados recentes do que o adversário, o treinador sérvio usou a mesma tática do norte-americano, jogou a responsabilidade para o outro lado.“A Rússia é um time muito forte. Eles perderam o primeiro jogo contra o Brasil, mas se recuperaram. Eles são favoritos nessa semifinal, mas se jogarmos como nas duas primeiras partidas dessa etapa final da Liga, podemos garantir nossa vaga na decisão”, analisa Kolakovic.Cientes de que terão que melhorar seu desempenho para conquistarem um lugar na decisão da competição, os russos não temem a boa fase do adversário.“A Liga Mundial é a última competição antes dos Jogos Olímpicos. Já melhoramos da primeira para a segunda partida. Espero que contra a Sérvia possamos crescer ainda mais, vencer o jogo e brigar pelo título da competição”, diz o atacante Berezhko

