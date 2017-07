Kaio Márcio garante vaga na final O brasileiro cai na água confiante para a disputa do ouro nos 200m borboleta.

O Brasil tem um representante na final dos 200m borboleta. O paraibano Kaio Márcio disputou a semifinal e terminou em terceiro com o tempo de 1min55s21. O vencedor da prova foi o norte-americano Michael Phelps, que cravou 1min53s70.



Kaio tenta a primeira medalha de ouro, primeira dos jogos olímpicos de Pequim 2008. O atleta disse que se sente confiante para a partida e espera corrigir alguns erros. "Apesar dos erros nas viradas, espero conseguir, no mínimo, a prata", afirmou.



Por outro lado, Márcio enfrentará um embalado Phelps que, no quarto dia de provas em Pequim , foi confirmado como o maior recordista da história da natação, superando Mark Spitz. Ao quebar o recorde dos 200m livres, Phelps garantiu seu 24º recorde mundial.