Autores lançam livros e debatem sobre cibercultura no Intercom

Proporcionar o diálogo entre autores e leitores na área da comunicação. Essa foi a proposta do Encontro de Autores e Leitores de Publicações em Comunicação – Publicom -, realizado na tarde desta quinta-feira (4), dentro da programação do Intercom 2008, no campus da UFRN.O evento, que este ano chega a sua terceira edição dentro do Intercom, contou com a participação de 53 autores conferencistas de diversas partes do país que, ao todo, lançaram 45 obras relativas a diversas áreas da comunicação.Divididos em cinco sessões de mesas de debate temáticas, os autores aproveitaram para divulgar suas obras e trocar idéias com leitores, estudantes e professores.“A idéia do Publicom é aproximar o leitor do autor, para que se crie uma oportunidade para dinamizar o estudo da comunicação”, destaca Sheila Accioly, professora da UFRN e coordenadora do evento.Nas mesas de discussão do evento, vários temas foram abordados, abrangendo desde comunicação ambiental, passando por propaganda e mídia audiovisual. Entre tantas teorias e pensamentos, a popularização da internet e o surgimento da cibercultura foram temas constantes.Dentro do ciclo Teorias da Comunicação, Ciberculturas e Tecnologias da Comunicação, a professora de comunicação Daniela Carvalho Ferreira, co-autora do livro “O Áudio na Internet: Uma orientação para Profissionais de Comunicação e Tecnologia”, ressaltou que a internet ainda é um terreno com muitas frentes a serem exploradas.“O áudio, por exemplo, ainda é visto como um enfeite, quando na verdade deveria ser transformado numa ferramenta comunicativa”, apontou a autora, que revelou que seu livro também contou com festa de lançamento dentro da comunidade virtual Second Life.Ricardo Luís Nicola, da UNESP, participante do debate sobre Jornalismo e Editoração, destacou algumas das novas publicações e serviços de comunicação voltados para a internet, embora admita que a rede ainda sofra de algumas limitações.“Internet ainda prioriza quantidade ao invés de qualidade. Existem muitas possibilidades, mas a rede ainda é limitada para a publicação de textos mais longos, por exemplo”, afirmou.