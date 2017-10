Intercom começa hoje com expectativa de 5 mil participantes Evento será realizado pela primeira vez na cidade do Natal.

Começa nesta terça-feira (2) o 31º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom/2008). O evento será sediado pela primeira vez na cidade do Natal. A expectativa dos organizadores é de que mais de 5 mil pessoas compareçam ao evento.



O tema do Intercom deste ano é “Mídia, Ecologia e Sociedade”. Além de profissionais da área de comunicação, o congresso reunirá participantes conceituados no meio ambiente, como o ministro Carlos Minc.



Dentre as atividades que se iniciam nesta manhã (2), estão o Colóquio Brasil-Portugal, o Encontro de informação em ciências da comunicação (Endocom), a XI Conferência brasileira de folkcomunicação, a segunda oficina Intercom de divulgação científica (no Campus da UERN) e a assembléia de fundação da Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação.



O Lual do Intercom, que ocorrerá às 20h, na praia de Ponta Negra, será o destaque da programação cultural desta terça (2). A animação ficará por conta das bandas Frutos da Paz, Naturalmente e Tropa Trupe cia de arte. A entrada é franca.



Confira o resumo da Programação Científica do Intercom 2008 para esta terça-feira (02):



Colóquio Brasil-Portugual

O que: I Colóquio bi-nacional de ciências da comunicação

Onde: Auditório B, CCHLA/UFRN

Quando: 02 e 03/set - terça e quarta-feira



Endocom

O que: XVIII Encontro de informação em ciências da comunicação

Onde: Auditório do Labcom/UFRN

Quando: 02/set - terça-feira



Folkcom

O que: XI Conferência brasileira de folkcomunicação

Onde: Auditório da BCZM/UFRN

Quando: 02 e 03/set - terça e quarta-feira



Mostracom

O que: Mostra de produtos e serviços do congresso Intercom 2008

Onde: Centro de convivência/UFRN

Quando: Todos os dias



Ofcom - Mossoró

O que: II Oficinas Intercom de divulgação científica

Onde: Campus central/UERN

Quando: 02/set - terça-feira



Socicom

O que: Assembléia de fundação da Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação

Onde: Auditório de filosofia do CCHLA/UFRN

Quando: 02/set - terça-feira