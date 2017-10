Exposição fotográfica itinerante faz parte do Intercom

Durante o mês de agosto os pólos ecológicos da cidade como o Parque das Dunas e o Parque da Cidade, e a ponte Newton Navarro serviram para alunos, professores e profissionais da fotografia como um intercâmbio cultural dentro da temática ecologia.O resultado disso é a mostra fotográfica itinerante “Mídia, Ecologia e Sociedade” que faz parte do XXXI Congresso de Ciências da Comunicação (Intercom), que acontece dos dias 2 a 5 de setembro em Natal.As fotografias serão expostas no Núcleo de Arte e Cultura (NAC) do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no pátio da Universidade Potiguar (UnP) e no pátio central Faculdade de Excelência do Rio Grande do Norte (Fatern).As fotografias são resultados de expedições fotográficas com a idéia de registrar, por meio de ângulos diferentes, olhares sobre os pólos ecológicos de Natal.As expedições tiveram apoio de organizações como a Associação Potiguar de Fotografia (Aphoto) e foram realizadas entre junho e agosto pela organização do Intercom.Participarão da mostra 70 fotos selecionadas por uma curadoria formada por profissionais como Adrovando Claro, Clóvis Tinôco, Fernando Pereira, Henrique José e Valmir Queiroz. AA entrada para a exposição itinerante é gratuita e fica aberta das 8h as 22h.

Exposição fotográfica “Mídia, Ecologia e Sociedade”

De 03 a 06 de setembroLocal: Galeria do NAC – Centro de Convivência (UFRN), Pátio da UnP da Nascimento de Castro e no pátio central da Fatern.Horário: 08h às 22hEntrada franca