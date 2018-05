América faz partida do "renascimento" e vence Santo André de virada O time rubro foi para cima, fez o 3º colocado se encolher, venceu e saiu da zona de rebaixamento - análise.

O América mostrou que é forte. O time rubro começou perdendo a partida contra o Santo André, perdeu seu principal jogador ainda no primeiro tempo - Souza sentiu uma contratura muscular - mas foi em busca do jogo, fez o Santo André se encolher e conseguiu uma virada espetacular, 2 a 1, no apagar das luzes. 2 a 1, gols de Saulo e Marcelo Nicácio, saindo da zona rebaixamento em uma das três partidas que marcou a abertura da 32ª rodada, no estádio Machadão na noite desta terça-feira (21).



O time rubro começou a partida imprimindo sua maior categoria e empurrado por sua torcida criou pelos menos três chances de gols. De novo, no entando, esbarrou nas suas próprias falhas. A bola não entrou em lances capitais com Vandinho, Nicácio e Aloísio, que entrou muito bem no lugar de Souza. No segundo tempo, o rubro foi castigado, tomou um gol de contra-ataque, aos 20 minutos, Jeferson, e iniciou o desespero de ter que correr atrás.



O volume de jogo, as alterações - Elias por Jimmy, Fábio Neves para Vandinho - o time abriu o jogo pelos lados do campo e passou mandar e criar muitas chances. E aos 27 minutos, quase na mesma hora do gol de empate do ABC em Brangança Paulista, Saulo cobrou falta com perfeição, no ângulo, e empatou a partida. Festão no Machadão.



O rubro continuou martelando, Marcelo Nicácio desperdiçou uma chance em cabeça live, de frente para o gol. As jogadas se seguiam, construídas por Jimmy, Saulo, Daniel e Cascata, até que o América chegou ao gol da virada aos 42 minutos. Saulo cobrou escanteio da direita, Cascata tentou finalizar e a bola sobrou no pé direito de Marcelo Nicácio. O jogador – que já tinha perdido algumas chances – não titubeou e, de voleio, fechou o placar



Placar merecido. Prêmio para quem buscou o resultado todo o tempo e não abdicou, hora nenhuma de sair para o jogo. A torcida, que compareceu em grande número fez uma grande festa. Destaques sim para as atuações de todo o time, mas é preciso sempre "levantar a bola" do garoto Adalberto "Ureia", o jogador que simboliza, pela raça e humildade a reação do América na Série B.





Com o resultado , o rubro deixou a zona dos quatro últimos e entrou na pasmaceira. A equipe de Natal é a 14ª colocada, com 37 pontos. Já o Santo André ocupa a terceira posição, com 55, e não corre o risco de ser ultrapassado.





Próximos Jogos

Os dois times voltam a jogar somente na próxima semana. O Santo André entra em campo primeiro, na terça-feira, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já o América-RN joga somente no sábado à noite, contra o CRB, no Machadão, em Natal.



Ficha Técnica



América-RN

Fabiano; Daniel, Robson, Adalberto e Vandinho (Fábio Neves); Elias (Jimmy), Luís Maranhão, Saulo e Souza (Aloísio); Cascata e Marcelo Nicácio.

Técnico: Ruy Scarpino.



Santo André

Neneca; Cicinho (Ricardinho), Cesinha, Marcel e Jaílson; Fernando, Willians, Jéferson e Marcelinho Carioca (Alexandre); Elton e Márcio Mixirica (Osny).

Técnico: Sérgio Soares.



Local: Estádio Machadão, em Natal – RN

Árbitro: Antônio Hora Filho - SE

Cartões Amarelos: Cascata, Elias (América-RN); Fernando, Cesinha (Santo André)

Gols: Saulo aos 27’/2T e Marcelo Nicácio aos 42’/2T (América-RN); Jéferson aos 20’/2T (Santo André)