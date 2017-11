Presos se rebelam e mantêm agentes reféns na penitenciária de Pau dos Ferros Ação foi iniciada às 11h e é pacífica. Detentos pedem agilidade no andamento dos processos.

Dois agentes penitenciários são mantidos reféns no Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros, município distante 400 quilômetros de Natal, desde as 11h desta segunda-feira (15). Segundo informações da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc), a maioria dos 67 presos da unidade participa da ação, que até o momento é pacífica.



“Os presos pedem apenas que o juiz dê maior celeridade ao andamento dos processos. Alguns deles alegam que já poderiam estar no semi-aberto ou que até mesmo já poderiam estar em liberdade por terem cumprido a pena que receberam”, falou por telefone a diretora do presídio, Tereza Márcia Diógenes.



Segundo a diretora, o juiz Criminal de Pau dos Ferros, Ricardo Henrique de Faria, estava em João Pessoa/PB, mas foi localizado e já está seguindo em direção a Pau dos Ferros.



Tereza Márcia disse ainda que os agentes – identificados apenas por Antônio Dias e Gilmário – passam bem. “O tempo todo estou me comunicando com eles. Pelo o que percebi, os presos não têm intenção de machucá-los, querem apenas falar com o juiz”, concluiu.



* Mais informações ainda nesta segunda-feira (15).