CNI critica elevação da taxa básica de juros

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) disse que não aprova a elevação de 0,75 ponto percentual da taxa básica de juros, o que eleva para 13,75% a taxa anual. A decisão foi tomada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) nesta quarta-feira (10).A CNI defende que uma política monetária gradual seria mais eficaz no combate à inflação no momento atual, que ela considera ser de incerteza.Para a CNI, o Banco Central deveria manter o ritmo e esperar pelas naturais defasagens dos impactos da política monetária restritiva. A entidade acredita que a postura de cautela é mais defensável, uma vez que a política fiscal se mostra em maior sintonia com as necessidades de combate à inflação via redução das despesas do governo.Em nota, a entidade defende que a redução dos gastos do governo é uma ação crucial para fazer com que as expectativas convirjam para a meta de inflação.“A maior sintonia dessas políticas será fundamental para a redução da demanda interna, via redução das despesas do governo, uma vez que o consumo das famílias perderá intensidade naturalmente, devido ao encarecimento do crédito e aos menores ganhos na renda do trabalhador com a própria alta da inflação”, disse o presidente da CNI, Armando Monteiro Neto.

* Fonte: Agência Brasil.