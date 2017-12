Lula diz que ajuda à economia dos EUA demorou a sair “O governo dos Estado Unidos demorou a tomar uma atitude”, afirmou o presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje (20), em São Paulo, que o governo norte-americano demorou para anunciar uma medida efetiva de ajuda aos bancos e, assim, pôr fim à crise financeira que tem reflexo mundial mundial.



"Finalmente, ontem, o presidente George Bush assinou um pacote disponibilizando cerca de U$ 500 bilhões para comprar os títulos podres das empresas que estavam quebrando”, complementou Lula.



Lula disse também que está “olhando com uma lupa” a situação econômica dos Estados Unidos. Segundo ele, apesar de a economia do Brasil estar indo muito bem, se os Estados Unidos vão mal, todos os países são prejudicados. “Eles são a maior economia do mundo”, lembrou.



Agência Brasil