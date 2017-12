TV Senado em Natal será inaugurada nesta quinta-feira

A TV Senado em canal aberto na cidade de Natal será inaugurada nesta quinta-feira (18), a partir das 11h, no auditório da Escola de Música da UFRN. A solenidade contará com a presença do presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho, do reitor da UFRN, José Ivonildo do Rêgo e da governadora do RN, Wilma de Faria, entre outras autoridades.A TV Senado ocupará o canal 52 e funcionará nas dependências da TV Universitária, no Campus da UFRN. Através da parceria, a TVU compartilhará os transmissores, estúdios e estrutura para a transmissão da TV Senado na capital potiguar.Esta será a oitava repetidora da TV Senado em canal aberto no Brasil. A transmissão em sinal aberto faz parte de uma estratégia adotada pela Mesa do Senado para permitir que amplas camadas da população, em diversos pontos do País, possam acompanhar os trabalhos legislativos da Casa.

Fonte: Agecom