ABC encara Brasiliense no Frasqueirão

Com a permanência do zagueiro Paulo César no ABC, o alvinegro enfrenta o Brasiliense sem nenhum desfalque para a 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Frasqueirão neste sábado (26) contra o Brasiliense, time que vem em penúltimo lugar na tabela.O alvinegro entra em campo buscando a segunda vitória em casa. A última ocorreu ainda na primeira rodada do Campeonato contra o Vila Nova, no dia 10 de maio, quando venceu por 3 a 2. Apesar da boa campanha, o ABC empatou as últimas cinco partidas que jogou em casa, perdendo somente para o Corinthians no dia 24 de maio.O ABC vem embalado após as boas apresentações frente ao São Caetano, time que venceu por 4 a 0 e contra o Bragantino, 0 a 0. Por outro lado, o time vem com força renovada com a chegada do novo técnico Reinaldo Gueldini.Reinaldo realizou algumas mudanças para enfrentar o ABC. O goleiro Osmair entrou na vaga de Guto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pelo mesmo motivo, Coquinho assumiu a vaga de Juninho. Outra mudança aconteceu na zaga. Ailson deixou o trio de zagueiros e Jóbson foi foi para a reserva, substituído por Adrianinho.

Resultados

O ABC entra em campo com uma das melhores campanhas da Série B com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas; O Brasiliense venceu três jogos, com oito derrotas e dois empates.O jogo pode ser acompanhado em tempo real pelo portal

Nominuto.com

a partir das 16h10.

Ficha Técnica

ABC

Paulo Musse; Márcio Santos, Paulo César e Ben-Hur; Bosco, Adelmo, Márcio Hahn, Jean Carioca e Alysson; Ronaldo Capixaba e Alexandre. Técnico: Ferdinando Teixeira.

Brasiliense



Osmair; Patrick, Fábio Brás, Junior Baiano e Gleidson; Léo, Coquinho, Athirson, Iranildo e Adrianinho; Dimba. Técnico: Reinaldo Gueldini.

Arbitragem:

Árbitro: Francisco de Assis Almeida Filho/CEAssistente 1: Arnaldo Rodrigues de Sousa/CEAssistente 2: Marcos Antônio Silva Brigido/CE