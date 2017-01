Soldados do Exército fazem treinamento com aeronaves

Fotos: Fred Carvalho Dez helicópteros estão sendo usados no treinamento.

Treinamento segue até a próxima sexta-feira (11).

De acordo com o comandante do 16º RI, coronel Francisco Humberto Montenegro, essa é a primeira vez que os soldados de Natal participam de um treinamento como este, que conta com 10 helicópteros. “O objetivo deste treinamento é adestrar a tropa para em caso de confrontos reais, nosso soldados saibam lidar com as situações mais adversas”, destacou.Além dos soldados de Natal, o 16º Batalhão de Infantaria Motorizada está recebendo militares de João Pessoa e de Campina Grande. As aeronaves utilizada no treinamento desta semana pertencem ao Exército Brasileiro e vieram da Base de Taubaté, em São Paulo.Segundo o coronel Francisco Humberto Montenegro, “além desse treinamento, os soldados do Exército estão desenvolvendo um trabalho cívico-social. Nós estamos com seis médicos e seis odontólogos prestando serviços a população”. O treinamento dos soldados do Exército Brasileiro segue até a próxima sexta-feira (11).