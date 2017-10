Atletismo: Lucas Prado ganha ouro nos 100m rasos T11 O brasileiro, favorito à medalha, não decepciona e marca novo recorde mundial.

Lucas Prado veceu a prova dos 100 m rasos da classe T11, nesta terça-feira (9), em Pequim. O brasileiro, deficiente visual, levou o ouro e estabeleceu o novo recorde mundial no Ninho de Pássaro com o tempo de 11s03.



O angolano José Armando ficou com a medalha de prata com a marca de 11s35 e o francês Tresor Makunda levou o bronze paraolímpico com 11s46.



Fonte: www.cpb.org.br