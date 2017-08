Daiane dos Santos termina em sexto na final do solo

A ginasta brasileira Daiane dos Santos foi a sexta colocada na final do solo dos Jogos Olímpicos Pequim 2008, ao conseguir a nota 14.975 em sua apresentação deste domingo (17), no Ginásio Nacional da Capital de Pequim.Por duas vezes Daiane dos Santos pisou fora do tablado e acabou perdendo pontos importantes durante sua apresentação. A medalha de ouro ficou com a romena Sandra Izbasa, com 15.650; enquanto as americanas Shawn Johnson, com15.500; e Nastia Liukin, com 15.425, garantiram a prata e o bronze.O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e membro do Comitê Olímpico Internacional, Carlos Arthur Nuzman, participou da cerimônia de premiação da prova, entregando as medalhas as três primeiras colocadas na disputa.



*Com informações do COB.