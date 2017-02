Grand Prix: Brasil vence China e fica mais perto do hepta

cbv.com O bloqueio brasileiro foi mais uma vez um fundamento decisivo da seleção no primeiro set

Com o resultado, a seleção brasileira segue na liderança da classificação geral e mais próxima do heptacampeonato. A decisão acontecerá contra Cuba, a partir das 23h30 desta sexta-feira (11).Mari, com 19 pontos – 14 de ataque, quatro de bloqueio e um de saque – foi a maior pontuadora da partida. Juan Li, da China, foi quem mais pontuou pelo seu time: 12, sendo dez finalizações e dois de bloqueio.Com dois pontos de Walewska, dois de Thaísa e um de Paula, o bloqueio brasileiro foi mais uma vez um fundamento decisivo da seleção no primeiro set, e com ele, o time começou arrasador: 3 a 0. Depois, abriu uma vantagem de oito pontos de 13/11 para 19/11. Em finalizações foram 15 pontos, com destaque para Mari, Paula e Thaísa, com quatro aproveitamentos, cada. Nos erros da China, o Brasil conquistou outros cinco pontos, enquanto as brasileiras não erraram a favor das adversárias. Vitória por 25 a 18, em 21 minutos.Walewska foi a maior pontuadora da seleção brasileira no segundo set. Foram cinco pontos de ataque e dois de bloqueio. Paula marcou seis vezes para o Brasil – cinco em finalizações e um de bloqueio -, e Sheilla, cinco. Mari fechou o set por 25 a 16, após 22 minutos.No terceiro set, a entrada da chinesa Yuwen Ma proporcionou um maior volume de jogo à equipe medalha de ouro olímpica em Atenas. Yuwen marcou nove pontos. O Brasil abriu vantagem de dois pontos: 18/16, 19/17. A partir daí, a China começou a mostrar seu melhor fundamento: a defesa. No bloqueio, o time asiático venceu por 25 a 21, em 24 minutos.Brasil e China fizeram um início de quarto set mais equilibrado. O placar igual em sete pontos mostrou isso. A seleção brasileira voltou a ter atenção em seu sistema defensivo, aproveitando os contra-ataques e firme no bloqueio. Aos poucos, o Brasil começou a se distanciar no marcador: 20/13. A vitória brasileira veio co m Mari bloqueando (24/18) e um erro de finalização das chinesas (25/18), após 24 minutos.A seleção brasileira começou jogando com Fofão, Sheilla, Walewska, Thaísa, Mari e Paula. Líbero: Fabi. Entraram também Carol Albuquerque, Fabiana e Valeska.

* Fonte: www.cbv.com.br.