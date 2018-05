Vila vence Ponte e faz Corinthians torcer contra Barueri pelo acesso Vitória dos goianos só saiu depois que Givanildo substituiu os veteranos Túlio e Alex Oliveira.

Em jogo que interessava muito ao Corinthians, o Vila Nova venceu a Ponte Preta por 2 a 1 no Serra Dourada e empurrou a missão de evitar o acesso antecipado do Corinthians ao Grêmio Barueri. Para voltar à elite do futebol nacional,o Timão precisa agora vencer o Ceará neste sábado, às 16h no Pacaembu, e torcer para que o Barueri não vença o Paraná amanhã no mesmo horário.



Isso porque nem Vila Nova, - atual quarto colocado, agora com 54 pontos - nem Grêmio Barueri, na quinta posição, teriam condições de alcançar o Corinthians, uma vez que as duas equipes ainda se enfrentam na competição.



O Vila Nova, que chegou a ser segundo colocado há quatro rodadas, vinha de três derrotas seguidas no campeonato - para o Paraná por 2 a 0, Bahia (3 a 2), e Santo André ( 2 a 1, de virada). A última vitória atuando como mandante aconteceu na 28ª rodada, quando venceu o Fortaleza por 1 a 0.



Vila Nova

Max; Adriano, Carlinhos, Luís Carlos e Fernandinho; Álisson, Heleno, Caíco (Reinaldo) e Alex Oliveira (Amaral); Pedro Júnior e Túlio Maravilha (Bruno)

Técnico: Givanildo Oliveira



Ponte Preta

Dênis; Raulen (William), Marinho, Gum e Vicente; Ricardo Conceição, Deda, Renato e Leandrinho; Danilo Neco e Neto (Luis Ricardo)

Técnico: Vágner Benazzi



Local: Estádio Serra Dourada

Horário: 20h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/RJ (FIFA)

Assistentes: Wagner de Almeida Santos/RJ e Ricardo Mauricio Ferreira de Almeida/RJ



Com informações do UOL Esporte