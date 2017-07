Restituição do Imposto de Renda está disponível nos bancos O dinheiro do terceiro lote terá 3,91% de correção.

O terceiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2008 (ano-base 2007) já está disponível na rede bancária. Nesse lote foram liberados 1.433.046 de restituições, totalizando R$ 1,5 bilhão.



O lote inclui os contribuintes amparados pelo Estatuto do Idoso que não apresentaram pendências nas respectivas declarações e não constaram dos lotes anteriores.



Desde junho, foram liberadas 3.770.835 restituições. O dinheiro do terceiro lote terá 3,91% de correção. O valor não terá mais qualquer acréscimo, independentemente da data em que o contribuinte retire no banco.



Pelas normas do Imposto de Renda, quem não informou o número da conta para crédito da restituição deve procurar uma agência do Banco do Brasil, ligar para qualquer agência do BB ou para o BB Responde 4004-0001 nas capitais ou 0800-729-0001 nas demais localidades e pedir a transferência para qualquer banco em que tenha conta corrente ou poupança.



Se o contribuinte não concordar com os valores deve sacar o dinheiro e reclamar depois à Receita. A restituição ficará disponível no banco por um ano.