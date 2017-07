Secretário confirma conhecimento do contrato e diz que "estão prontos para servir refeições"

A questão do contrato firmado com uma empresa para o fornecimento de quentinhas já é do conhecimento do titular da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, Leonardo Arruda Câmara.



O secretário informou que estão se preparando para pôr em prática a decisão. "Não podíamos aceitar o contrato porque não tinhamos orçamento. Além disso, essas quentinhas não eram só para os presos como também para os policiais", alegou. "Agora, vamos aguardar a notificação da Justiça. Respeitamos a decisão, mas a custódia de presos não é da Secretaria, mas sim do Estado", completou Leonardo Arruda.



Ele afirmou que os alimentos para os presos serão preparados na cozinha das unidades prisionais como a Penitenciária de Parnamirim. "Já estamos prontos para começar a servir as refeições para os presos, que são cerca de 300", declarou.



Leonardo Arruda disse que "ainda estão arrumando a logística para a distribuição dessas refeições, mas a Coape (Coordenadoria de Administração Penitenciária) já está tomando as devidas providências". "Acredito que ainda esta semana nós já vamos iniciar a entrega das quentinhas", finalizou.