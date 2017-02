Ney Franco é novo treinador do Botafogo Ex-técnico do Flamengo se apresenta amanhã e já dirige o time no domingo, na Vila Belmiro.

Para o lugar de Geninho, que deixou o clube na quinta-feira, o Botafogo acertou nesta sexta-feira (11) a contratação do técnico Ney Franco . A demissão se deu após a goleada para o Vitória por 5 a 2, quarta, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.



Ney já esteve cotado antes para o assumir o Botafogo, o ex-técnico do Flamengo foi citado assim que foi aununciada a saída de Cuca, atualmente no comando do Santos. Porém, Ney Franco teria pedido um valor acima dos padrões atuais do Alvinegro.



Ney Franco ficou conhecido nacionalmente ao conduzir o Ipatinga ao título do campeonato mineiro de 2005, batendo o favorito Cruzeiro na partida decisiva da competição estadual.



No ano seguinte, seu bom trabalho foi refletido na inclusão do Ipatinga entre os quatro melhores da Copa do Brasil. Porém, sua equipe foi eliminada pelo Flamengo, que o contratou logo em seguida, no lugar de Waldemar Lemos.



Curiosamente, o treinador teve a oportunidade e não desperdiçou a chance de conquistar a Copa do Brasil. No comando do Flamengo, venceu o Vasco na primeira final entre equipes do mesmo estado da história da competição. Último clube de Ney Franco foi o Atlético-PR.



O novo treinador se apresenta já neste sábado, comanda um treinamento e estará à frente do Alvinegro na partida de domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Com informações do UOL Esporte