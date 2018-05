Funcarte prorroga inscrições para o Salão de Artes Visuais

Vlademir Alexandre Ficha cadastral pode ser adquirida no Núcleo de Artes Visuais da Funcarte.

O Salão é uma realização da Prefeitura do Natal através da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte) e acontece de 13 de novembro de 2008 a 28 de fevereiro de 2009. A curadoria é de Mathieu Duvignaud, e a organização fica a cargo de Marcelus Bob, Ricardo Veriano e Roberto Medeiros.De acordo com Ricardo Veriano, o Salão de Artes Visuais divide-se em três etapas. Num primeiro momento, são realizadas as inscrições, seleções e premiações, as duas últimas a cargo de um corpo de júri formado pelos críticos de arte Rodrigo Braga, Regina Melim, Gabriel Borba e Ricardo Cocchiarale.O artista potiguar Max Gurgel, selecionado na edição anterior do evento, também participa das palestras e do júri. Na segunda etapa ocorre a abertura e o ciclo de palestras, proferidas pelos jurados. Após isto, o Salão segue aberto à visitação do público, que pode apreciar uma das maiores e melhores exposições de arte do Nordeste."Esta é a primeira edição em que o Salão está devidamente regulamentado. Foi oficializado pelo prefeito de Natal. Isso é bom porque dá mais credibilidade ao evento, além de passar seriedade aos artistas", afirma Ricardo Veriano.Haverá ainda, segundo o coordenador, a participação de alguns artistas somente no dia da abertura. "Eles farão intervenções colaterais, que são performances, sejam teatrais ou musicais, durante a abertura. Esses artistas não participam da exposição porque não há como expor seus trabalhos diariamente numa galeria", explica Veriano.Toda forma de expressão artística, especialmente as inovadoras, são válidas no XII Salão de Artes Visuais da Cidade do Natal. Modalidades como Desenho, Escultura, Fotografia, Gravura, Instalação, Arte Postal, Objeto, Performance, Pintura, Vídeo Arte e/ou Arte Digital, farão parte do hall expositório."Se o artista reverberar algo diferente, que possa apontar novos caminhos dentro da arte, estará seguindo o objetivo do Salão", diz Ricardo Veriano. "Uma vez, premiamos um lameiro de caminhão", conta, referindo-se às placas com dizeres que ficam penduradas nos caminhões.O XII Salão de Artes Visuais da Cidade do Natal irá contar com um corpo de jurados especializado e de alto nível. Regina Melim, uma das juradas, possui um vasto currículo.Dentre suas qualificações, é professora titular e pesquisadora em arte contemporânea no Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP com pesquisa em Performance nas Artes Visuais. Já organizou diversas exposições e publicou livros relacionados ao tema.Rodrigo Braga, que também compõe o júri do Salão, é formado em Artes Plásticas pela UFPE de Recife e já foi Gerente de Artes Visuais da Prefeitura do Recife. Realizou exposições individuais em diversas cidades brasileiras e no exterior, além de participar de exposições coletivas e feiras internacionais em cidades como França, Espanha e Japão.O carioca Fernando Cocchiarale, crítico de arte, e o paulista Gabriel Borba, que trabalha no Museu de Arte Contemporânea de SP (MAC/SP) e também é crítico de arte, são os outros dois integrantes do corpo de júri do XII Salão de Artes Visuais.