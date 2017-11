Filme brasileiro que vai concorrer a vaga no Oscar será conhecido hoje

O Ministério da Cultura anuncia nesta terça-feira (16) o nome do filme brasileiro selecionado para concorrer à vaga de Melhor Filme em Língua Estrangeira no Oscar 2009. O anúncio será feito em entrevista coletiva às 14h30, no prédio da representação do ministério no Rio de Janeiro.Participam da entrevista o secretário de Audiovisual do Ministério da Cultura, Silvio Da-Rin, e integrantes da comissão designada para fazer a indicação.O Ministério da Cultura recebeu 14 inscrições de filmes de longa-metragem interessados em concorrer à 81ª Premiação Anual promovida pela Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. A lista completa dos filmes pode ser encontrada no site www.cultura.gov.br.

* Fonte: Agência Brasil.