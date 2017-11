Empresários e motoristas de ônibus se reúnem com Comando da Polícia

Maiara Cruz “O que não pode é a gente continuar a mercê desses bandidos”.

A categoria quer pressionar o Governo do Estado a intensificar a fiscalização, através de blitz, medida já adotada na tarde desta terça-feira na zona norte da cidade e que resultou na apreensão de armas. Dois passageiros foram presos.“Nesta reunião nós vamos propor uma parceria com o poder público”, explica Maranhão. “O que não pode é a gente continuar a mercê desses bandidos”.As alternativas vão desde ronda policial até a instalação de câmeras nos veículos. “Nós vamos colocar as sugestões em discussão e tentar chegar a um acordo”.Os motoristas dos ônibus são os que mais reclamam da falta de segurança. A proposta deles é reduzir o horário de serviço nos finais de semana para o período das 06h às 18h. Caso isso aconteça, a população passará por grandes dificuldades de deslocamento.Em entrevista ao Jornal 96 , Augusto Maranhão explicou que o sindicato fará o possível para evitar transtornos à população. “Queremos evitar que isso ocorra, mas é preciso que as pessoas entendam que nós não temos poder de polícia”, frisa o empresário.A reunião ocorre neste momento no prédio do Comando da Polícia Militar, em Natal. Mais informações em instantes.