Eleitor de Mossoró faz "limpeza" na Câmara Municipal e apenas quatro vereadores se reelegem Das 13 cadeiras em jogo, oito serão ocupadas a partir do próximo ano por novos parlamentares, uma renovação que ultrapassou 50%.

Uma eleição histórica. Assim pode ser avaliada a disputa pelas vagas na Câmara Municipal de Mossoró. Das 13 cadeiras em jogo, oito serão ocupadas a partir do próximo ano por novos parlamentares, uma renovação que ultrapassou 50%, algo nunca visto na política local.



Para isso, também pesou o quociente eleitoral. Por conta dessa regra nomes como Manoel Bezerra (DEM) que teve 3.217 votos, ocupando o sexto lugar, Arlene de Sousa (DEM) que ficou em 11° e Izabel Montenegro (PMDB) em 12° que ultrapassaram a casa dos dois mil votos, mas não conseguiram a reeleição.



Os três vereadores mais votados foram pela ordem os novatos Cláudia Regina (DEM) com 4.204 votos, Niná Rebouças (DEM) com 3.938 e a surpresa Ricardo de Dodoca (PDT) com 3.730. Entre os atuais vereadores os mais votados foram Chico da Prefeitura (DEM) com 3.349 e Claudionor dos Santos (PDT) 3.227 e Daniel Gomes (PMDB) com 3.161. O outro vereador re-eleito foi Francisco José Júnior (PMN) com 2.615 votos.



Outra grande surpresa na renovação da Câmara Municipal foi a eleição de Jório Nogueira (PDT). Com 2.927 votos, ele se tornou o primeiro ex-vereador a conseguir retornar ao Legislativo mossoroense após ser derrotado nas urnas na eleição anterior.



Completam a lista de vereadores eleitos ontem os novatos Zé Peixeiro (PMDB) votado por 2.921 eleitores, Flávio Tácito (PSL) que teve 2.530, Lahyre Rosado Neto (PSB) que alcançou 2.459 sufrágios e a surpresa Maria das Malhas que teve 1.956 votos.



Ainda deixou de conquistar a reeleição o presidente da Câmara Municipal, Júnior Escóssia (DEM), que terminou a disputa em 17° lugar. Além deles os vereadores Aluízio Feitosa (PDT), Sargento Osnildo (PSL), Gilvanda Peixoto (DEM) e Benjamim Machado (PTB) não conseguiram a reeleição.



Vereadores eleitos



VEREADOR VOTOS PERCENTUAL

Cláudia Regina - DEM 4.205 3,29

Professora Niná - DEM 3.938 3,08

Ricardo Dodoca/Gago - PDT 3.370 2,63

Chico da Prefeitura - DEM 3.349 2,62

Claudionor dos Santos - PDT 3.227 2,52

Daniel Gomes - PMDB 3.161 2,47

Jório Nogueira - PDT 2.927 2,29

Zé Peixeiro - PMDB 2.921 2,28

Genivan Vale - PR 2.784 2,18

Francisco José Jr. - PMN 2.615 2,04

Flavinho - PSL 2.530 1,98

Lairinho Rosado - PSB 2.459 1,92

Maria das Malhas - PSL 1.956 1,53



*O Mossoroense