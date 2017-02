ABC restringe espaço ao América no Frasqueirão Alvinegro cedeu apenas 10% do espaço do Frasqueirão para o time rubro baseado no Estatuto do Torcedor.

Não houve acordo entre o ABC e o América para o clássico do próximo sábado (12). De acordo com o regulamento da competição, o mandante tem direito a maior parte da arquibancada, cedendo apenas 10% para o desafiante.



A diretoria americana tentava um acerto para que a divisão chegasse a 30% para o time, mas foi negada. Um dos dirigentes do América, Paulinho Freire declarou que a situação poderia ter sido diferente. “O ABC podia ter flexibilizado o que foi oferecido. Mas temos que respeitar a decisão deles”, declara.



A assessoria do ABC explicou que seria injusto para o torcedor alvinegro que quer prestigiar o time em casa ter seu espaço reduzido. “A nossa capacidade é limitada. Temos em média 8.500 torcedores por partida e temos que premiar a quem comparece em massa no estádio”, afirma.



A assessoria ainda afirmou que historicamente os clássicos tendem a reunir mais torcedores. O alvinegro espera um bom número de torcedores no clássico-rei. Segundo o laudo do Corpo de Bombeiros, o Frasqueirão comporta 15.552 mil torcedores.