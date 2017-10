Dnit acaba com parada do cajueiro

Maiara Felipe A ação começou no início da manhã.

Segundo o superintendente regional do órgão, José Narcélio, o Dnit está de posse de uma ordem judicial há mais de dois anos, mas por motivos sociais resolveu retirar os comércios da área somente esta semana, devido ao início das obras das marginais.Junto com a Polícia Federal e a Prefeitura de Natal, o Dnit pretende esvaziar o espaço até o final desta sexta-feira (05), antes ocupado por 11 trailers. Conforme Narcélio, os pontos prejudicavam a fluidez do trânsito e tornavam o local suscetível a acidentes.Canuto Araújo, proprietário de um trailer há 14 anos, afirma que não foi avisado sobre sua saída. “ Vieram aqui na segunda-feira. Eu não estava aqui. Ligaram para mim hoje e eu vim correndo”, disse.José Narcélio salientou que as pessoas foram avisadas com bastante antecedência, inclusive o superintendente acreditava que a mudança da parada acabaria com o comércio.O Dnit avisa que pretende praticar no restante da BR 101 a mesma ação,retirando todos os ambulantes das áreas de domínio do órgão.