Estado é obrigado por lei a dar auxílio para tratamentos de saúde

César Augusto Cerca de 93% das demandas judiciais do estado são de problemas relacionados ao próprio estado.

Em continuidade à série especial sobre o aumento de mais de 100% no número de processos contra o estado para recursos de auxílio em tratamentos de saúde, ofoi ouvir algumas pessoas que sentiram ‘na pele’ o que é depender de ajuda pública para sobreviver.Está no artigo 5º da Constituição: o estado deve garantir os direitos individuais do cidadão. Já o artigo 196 determina que é obrigação do Estado garantir o direito à saúde de todos.Contra a lei, não há argumentos. É fundamentado na Constituição Brasileira que o procurador do estado e advogado Caio Graco Pereira de Paula conta o caso do irmão, Cleanto Gerardo, que faleceu no último 11 de junho, vítima de um tumor na cabeça.O descobrimento da doença se deu em 2005, quando foi realizada a primeira cirurgia. A família tentou custear o tratamento, mas dois anos depois ficou impraticável dar conta dos medicamentos – um deles, informou o advogado, custava cerca de R$ 8 mil quinzenalmente, e outro custava em torno de R$ 6 mil.“Isso correspondia a cinco vezes o salário dele. Por isso, após a segunda cirurgia (realizada em abril do ano passado), resolvemos recorrer ao judiciário, afinal, as pessoas não têm condições e o estado brasileiro não disponibiliza esses medicamentos”, explica.O Supremo Tribunal Federal garante esse direito. “Basta provar que não tem condições de pagar.”Segundo Graco, o Estado alega que não está no orçamento garantir esses medicamentos, “mas, se a população precisa, é obrigação estar”, diz.Na avaliação dele, se o orçamento público está sendo prejudicado, é por uma deficiência dele mesmo. Falta de organização.“Se o Estado consegue convênios para viabilizar os coquetéis para Aids, que também são caríssimos, por que não utilizar esse mesmo tipo de mecanismo com outras doenças, como o câncer?”, questiona.No caso específico de Cleanto Graco, a família ainda tinha uma certa condição de ir mantendo o tratamento, com ajudas financeiras de amigos e outros familiares.Mas é preciso que se ressalte que a maioria das pessoas não têm condição alguma de manter um tratamento como esse, que é bastante relevante na sobrevida do paciente.“Sem o remédio a pessoa com esse tipo de doença se aniquila. Meu irmão conseguiu uma sobrevida com qualidade de um ano e sabemos que se o tumor dele fosse em menor grau, poderíamos tê-lo vencido com os medicamentos.”Apesar disso, ele acredita que houve um pouco de descaso. “O secretário (de Saúde Pública do Estado, à época, Adelmaro Cavalcanti) descumpriu as determinações judiciais. Os medicamentos atrasavam e só não prejudicaram o tratamento porque dávamos um jeito de conseguir ajuda de outras formas.”Ele lamenta tudo que ocorreu. “Infelizmente, o estado não cuida da saúde da população.” Para o procurador, o Ministério da Saúde deveria tomar uma postura mais proativa e não se limitar a apenas estabelecer parâmetros.De acordo com ele, não há esforço na execução do que é estabelecido. “Os problemas são criados pelo próprio estado. Para se ter uma idéia, 93% das demandas brasileiras no judiciário vive em função dos problemas criados pelo próprio estado. As questões do âmbito privado são minoria.”