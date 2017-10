Debate sobre aborto de fetos sem cérebro prossegue no STF Participam da audiência nove especialistas, entre os quais representante Associação de Desenvolvimento da Família.

O Supremo Tribunal Federal (STF) promove nesta quinta-feira (4), a partir das 9h, o terceiro dia da audiência pública que discute a possibilidade de interrupção da gestação de fetos anencéfalos, aqueles com má formação ou ausência de cérebro.



Os debates têm por objetivo subsidiar os ministros do STF para o julgamento da ação impetrada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde em 2004, que pede ao Supremo que deixe de ser considerado crime a interrupção da gravidez (aborto) quando se constata que o feto não tem cérebro.



Participam da audiência nove especialistas, entre os quais as representante Associação de Desenvolvimento da Família, a endocrinologista Therezinha do Nascimento Verreschi; da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, a pós-doutora em Ciências Sociais, Lia Zanotta Machado; e a médica especialista em Pediatria, Habilitação em Neurologia Pediátrica, Cinthia Macedo Specian. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, também foi convidado para a audiência.