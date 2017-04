Operação Impacto: MP diz que Adão Eridan lutou para não sair do esquema

Thyago Macedo Adão Eridan: mesmo de licença durante a votação, é acusado de corrupção.

Durante a apreciação dos vetos ao Plano Diretor de Natal, o vereador Adão Eridan (PR) estava licenciado, sendo substituído pelo suplente Sid Fonseca. No entanto, o parlamentar teria tentado por diversas vezes a “ajuda” dos vereadores para que não deixasse de ser beneficiado pelo esquema de corrupção.De acordo com a denúncia do Ministério Público, Adão Eridan acreditava que o suplente Sid Fonseca, ao assumir o seu lugar na Câmara, votaria conforme o combinado com o titular da cadeira. O voto, inclusive, teria sido acordado entre os dois para que Sid assumisse a vaga por dois meses.No entanto, após pressões por parte de pessoas ligadas à Igreja Católica, Sid Fonseca teria recuado e desistido de seguir a orientação de Adão Eridan – o que teria provocado revolta entre os parlamentares supostamente envolvidos no esquema. O maior revoltado, obviamente, era Adão Eridan.Temendo ficar de fora da partilha da propina, o vereador teria pedido que diversos vereadores intercedessem junto ao vereador Emílson Medeiros – o suposto mentor do esquema – para que Adão não deixasse de ser beneficiado.O excesso de pedidos do vereador do PR aos demais companheiros de Casa para que eles intercedessem junto a Emílson foi, inclusive, ressaltado na denúncia do Ministério Público.Em interceptação telefônica de um diálogo entre Dickson Nasser e uma pessoa chamada Marilda, o presidente da CMN diz que “eu não agüento mais Adão Eridan telefonar”. Na denúncia do Ministério Público, os promotores dizem que “o denunciado Dickson Ricardo Nasser dos Santos tinha razão para reclamar, porque as ligações de Adão Eridan de Andrade realmente foram insistentes”.Entretanto, no dia 4 de julho o vereador Dickson Nasser já havia informado que Adão Eridan estaria fora do esquema devido ao voto favorável de Sid Fonseca aos vetos do prefeito. Adão, por sua vez, ficou frustrado com a notícia.“(...) Adão, eu estou na Câmara de 15h, aí eu vou conversar (...) agora deu zebra, viu! (...) Eu vou conversar com você lá (...)”, disse Dickson, para o desespero de Adão: “(...) Diga isso não, pelo amor de deus (...) eu queria assumir para fazer, mas disseram que não precisava”, lamentou o parlamentar do PR.

Partilha

Com a exclusão de Adão Eridan do esquema, os vereadores Renato Dantas e Geraldo Neto, ambos do PMDB, criticaram a postura de Sid, mas vibraram com a partilha de mais dinheiro entre os envolvidos.

Renato Dantas

: “SID é um artista, viu!”

G eraldo Neto

: “Sid é f..., deixou Adão (Eridan) de fora”.

Renato Dantas

: “bom, mas a gente ganhou mais R$ 1.700,00!”.

Justificativa

Em depoimento à polícia, os vereadores Adão Eridan e Dickson Nasser tentaram explicar a conversa que tiveram, em que Dickson disse que “o negócio lá deu zebra” e o vereador do PR lamentou.A justificativa dos parlamentares foi que os vereadores que votaram a favor das emendas e contra os vetos planejavam fazer um outdoor na Zona Norte de Natal, ressaltando que a postura dos parlamentares teria sido benéfica para a região. No entanto, o negócio “teria dado zebra”.A expressão “diga isso não, pelo amor de Deus”, dita por Adão Eridan, tentou ser justificada pelo vereador pelo fato de que ele não poderia ficar de fora dos outdoors que seriam colocados na cidade.Os promotores não acreditaram na versão dada pelos parlamentares.