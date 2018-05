Primeira eliminatória do Festcap vai selecionar quatro finalistas

Isabela Santos Festacap fica com jurados em número par

A festa, iniciada às 17h30, continua com os candidatos da categoria geral e será encerrada com o forró de Dorgival Dantas durante a madrugada.Na ocasião da abertura, o presidente da Assembléia Legislativa e idealizador do festival, deputado Robinson Faria, lembra com saudade os antigos festivais de música e diz estar realizando um desejo antigo de fazer ressurgir a cultura desse tipo de concurso.“Eu estou realizando um sonho. Quem fala não é o presidente da Assembléia Legislativa, quem fala é o cidadão Robinson Faria”, disse o deputado.O momento contou ainda com a entrega simbólica de 460 quilos de alimentos não-perecíveis à Casa de Apoio à Criança com Câncer. As doações foram feitas pelos compositores durante as inscrições do festival.Entre os jurados, uma falta. O deputado Luiz Almir que deveria compor a mesa, não compareceu. As outras cadeiras foram ocupadas por Roberto Lima, Danilo Guanais, André Muniz e Anderson Foca.O júri atribuirá às 25 canções apresentadas hoje notas entre 5 e 10, avaliando a letra e a melodia. As duas músicas que receberem as melhores notas em cada categoria estará na final, que ocorre em 19 de dezembro também em Natal.As próximas eliminatórias acontecem em Mossoró, Santa Cruz e Caicó onde serão apresentadas 140 novas canções.*Aguarde o resultado desta eliminatória no