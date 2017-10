ABC realiza amistoso contra Atlético Potengi Partida tem como objetivo dar mais ritmo de jogo e entrosamento aos jogadores do alvinegro.

Aproveitando a folga que tem na tabela da série B, o ABC enfrenta a equipe do Atlético Potengi, no estádio Frasqueirão. Já pelo Campeonato Brasileiro, o alvinegro só volta a campo na sexta-feira (12) contra o Juventude/RS, em Caxias do Sul.



O jogo vai servir para o técnico Ferdinando Teixeira dar mais entrosamento e ritmo de jogo aos atletas, principalmente os recém-contratados. Além disso, o amistoso é uma oportunidade para se fazer alguns testes nos setores da equipe como a defesa.



A partida amistosa começa ás 16h e o ingresso vai custar R$ 5.