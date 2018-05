Fotografias relembram a ditadura no Brasil

Divulgação Exposição Direito à memória e à verdade – A ditadura no Brasil (1964/1985)

Fotografias e textos - muitos deles impactantes - homenageiam os 27 anos da promulgação da Lei de Anistia e conta os 21 anos de história da Ditadura desde o Golpe Militar até as manifestações das Diretas Já.O principal objetivo da exposição é mostrar as lutas de artistas e políticos naquela época, as reivindicações por seus direitos e os comunistas assassinados a fim de que essa violação dos diretos humanos não se repita.Exposição "Direito à memória e à verdade – A ditadura no Brasil (1964/1985)"Fundação Cultural Capitania das Artes: Av. Câmara Cascudo, 434, Cidade Alta. Natal/RNDe 7 de outubro a 8 de novembro, das 8h às 17hEntrata gratuita.