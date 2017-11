Vereadores discutem apoio a Fátima Bezerra na Câmara Municipal Renato Dantas (PMDB) usou a tribuna para falar sobre uma determinação proibindo-o de veicular propaganda eleitoral que “lese o interesse da coligação”.

A discussão teve início com Renato Dantas (PMDB), que usou a tribuna para falar sobre uma determinação que recebeu da coligação “União por Natal” proibindo-o de veicular propaganda eleitoral que “lese o interesse da coligação”.



A determinação diz respeito ao programa do vereador, que mostra manchetes do jornal Tribuna do Norte enquanto uma voz diz: “Natal não tem esgotamento sanitário, a drenagem não funciona, a qualidade do ensino é péssima (...) mas tem um vereador que briga para mudar isso tudo: Renato Dantas.”



Segundo a coligação “União por Natal”, o vereador estaria sendo incoerente e não obedecendo aos princípios da fidelidade partidária. “Vou votar em Fátima Bezerra porque o meu partido assim determinou. Mas não me sinto obrigado a subir no palanque dela”, declarou Dantas.



Fernando Lucena (PT) saiu em defesa da sua companheira de partido. “Como pode, dentro de uma mesma propaganda eleitoral, falar contra e a favor do prefeito?”, perguntou.



Luiz Carlos (PMDB), por sua vez, se queixou de que ainda não havia recebido telefonema de apoio de Fátima. “Vou votar nela, mas estou ocupado com minha campanha, e por isso não vou às caminhadas.” Em tom de ironia, Fernando Lucena rebateu: “A deputada Fátima não é telefonista para ficar ligando para ninguém”.