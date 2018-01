Corregedoria concluiu relatórios para escolha de desembargador

A Corregedoria de Justiça concluiu os relatórios de currículos de 10 juízes que se inscreveram para concorrer à promoção de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte na vaga aberta, em agosto, com a aposentadoria do desembargador Aécio Marinho.A lista total de juízes aptos para concorrer à vaga inclui 24 nomes, mas somente 10 se inscreveram (por ordem alfabética): Amílcar Maia, Berenice Capuxu, Gilson Barbosa, Guilherme Pinto, Ibanez Monteiro, José Dantas de Paiva, João Batista da Silva, Maria Zeneide, Maria Neíze e Virgílio Fernandes.A Corregedoria está aguardando o trânsito do prazo de recurso dos relatórios para, então, encaminhá-los à Presidência do Tribunal de Justiça para análise e votação no plenário. O prazo de recurso acaba esta semana.

* Assessoria de imprensa da Corregedoria do TJRN.