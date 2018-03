Greve dos bancários continua sem solução Com a paralisação, apenas 30% dos serviços das agências são oferecidos.

Passados sete dias desde o início da greve dos bancários, no dia 30 de setembro, a população de Natal continua prejudicada pela suspensão parcial das atividades bancárias. Apenas serviços como o atendimento aos aposentados e de caixas eletrônicos continuam disponíveis, de acordo com a legalidade da greve, que prevê o fornecimento dos serviços citados.



O funcionamento, no entanto, não engloba o atendimento nos guichês. De acordo com José Carlos, cliente do Banco do Brasil, o valor referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e do Programa de Interação Social (PIS) não está sendo efetivado.



Segundo o cliente, apenas caixas-eletrônicos estão sendo utilizados na agência do Centro Administrativo para realizar todas as operações, o que acaba gerando filas extensas. O setor de comunicação do Banco do Brasil explicou que os serviços dos guichês continuam sendo efetuados, porém, com um contingente menor, já que “se trata de um trabalho desenvolvido por funcionários específicos”.



Ainda de acordo com o banco, as agências dos interiores continuam funcionando com 90% da força de trabalho, exceto em municípios com maior movimento, como é o caso de Mossoró.