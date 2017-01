Hamilton vence em Silverstone; Rubinho chega em terceiro Com a vitória do inglês da McLaren, o campeonato mundial tem agora três líderes, com 48 pontos: o próprio Hamilton, o finlandês Kimi Raikkonen e o brasileiro Felipe Massa.

O inglês Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio da Inglaterra, disputado no circuito de Silverstone, na manhã deste domingo. O piloto assumiu a liderança logo no início da corrida e se manteve na ponta até o fim.



O segundo colocado foi Nick Heidfeld, da BMW. E a grande surpresa ficou por conta do brasileiro Rubens Barrichello. O piloto da Honda teve um grande desempenho na e subiu ao pódio, coisa que não fazia desde 2005.



Com a vitória do inglês da McLaren, o campeonato mundial tem agora três líderes, com 48 pontos: o próprio Hamilton, o finlandês Kimi Raikkonen e o brasileiro Felipe Massa.



Raikkonen terminou a prova na quarta colocação, enquanto Massa não marcou pontos depois de rodar na posta molhada em cinco oportunidades. Com pista molhada, a maioria dos pilotos optou por uma largada cautelosa.



Felipe Massa largou em nono por conta da falha de um mecânico da Ferrari durante os treinos classificatórios do último sábado. Com a pista escorregadia, o brasileiro até alcançou o oitavo lugar na saída. No entanto, não conseguiu segurar a posição.



Nelsinho Piquet conseguiu chegar até o quarto lugar, mas não se manteve na pista encharcada e acabou abandonando. Não foi o único. Diversos pilotos não conseguiram completar a prova e muitos passearam pela grama antes de cruzarem a linha de chegada. Regular e especialista na chuva, Rubinho se deu bem e terminou no pódio.