Quatro postos são autuados em Natal Operação “De olho nas bombas” fiscalizou os postos de combustíveis de Natal e Grande Natal.

O Instituto Nacional de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem/RN) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) encerraram nesta sexta-feira (4) a operação “De olho nas bombas”, que fiscalizou os postos de combustíveis de Natal e Grande Natal.



Nesta sexta-feira, a fiscalização foi feita em 18 postos em Natal. Foram feitas sete notificações e quatro postos autuados por causarem prejuízo aos consumidores. Apenas 15 bombas foram reprovadas.



De acordo com a coordenadora operacional do Ipem, Socorro Freitas, a operação atingiu as metas. Ela observou que os postos de combustível estão mais atentos e as bombas estão mais bem conservadas.



A operação foi planejada devido ao grande número de denúncias feitas ao Ipem por consumidores, questionando a qualidade e a quantidade de combustíveis líquidos e GNV (Gás Natural Veicular).



Ao todo estão envolvidos na operação 12 profissionais, divididos em oito equipes, quatro do Ipem e outras quatro da ANP. Nos postos de combustíveis, os agentes fiscalizadores do Ipem analisaram vazamento, má conservação, falhas eletromecânicas que comprometem o fornecimento preciso e a segurança dos instrumentos.