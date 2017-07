Prestação de contas continua indisponível no site do TSE

O grande número de acessos ao site do Tribunal Superior Eleitoral por parte dos candidatos e coligações, no último dia, atrasou a divulgação dos dados para população. O prazo para prestação de contas parcial da campanha encerrou na quarta-feira (6), às 23h59 min, muita gente não conseguiu cumprir a determinação.“É melhor entregar atrasado do que ficar inadimplente” aconselha a coordenadora de controle interno do TRE, Lígia Limeira aos candidatos que deixaram para última hora.A entrega dos dados poderia ser feita de duas maneiras: por meio de CD no cartório eleitoral ou pela Internet. A maioria preferiu a opção on-line e o fato de ter deixado para a quarta-feira provocou uma pane no sistema e muitos não conseguiram entregar.As penalidades para quem tiver a prestação de contas desaprovadas prevêem até a cassação de registro de candidatura.Em todo país são cerca de 380 mil candidatos. De acordo com a assessoria do TSE, nesta terça-feira (12) as informações devem estar disponíveis na página do órgão.