América: Fabiano e Max deixam treino contundidos Jogadores serão reavaliados na sexta-feira (15) antes do embarque para São Paulo onde enfrenta o Corinthians, no sábado (16).

O treino desta quinta-feira (14) deixou duas preocupações para o técnico Ruy Scarpino: o goleiro Fabiano e o atacante Max saíram com problemas musculares. Eles serão reavaliados na sexta-feira (15) pela manhã antes do embarque para São Paulo onde enfrenta o Corinthians (SP), no sábado (16).



O goleiro Fabiano sofreu uma pequena luxação em um dos dedos da mão enquanto o atacante Max sentiu uma contusão na coxa. Ambos foram levados ao departamento médico para uma primeira avaliação dos problemas.



Em entrevista à Rádio Globo, o técnico Ruy Scarpino disse que "nessas horas é importante ter um grupo forte para encarar situações como essa (em referência à contusão dos atletas).



Corinthians e América se enfrentam no sábado (16) pela décima nona rodada e o portal Nominuto.com transmite, em tempo real, o jogo a partir das 16h10.



Souza

Outro assunto comentado durante o treinamento do América, em Parnamirim, foi quanto ao adiamento do julgamento do meia Souza por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do recurso para redução da pena de 120 dias de suspensão imposta ao atleta pela entidade.



O departamento jurídico do América já tratou de agilizar um pedido de efeito suspensivo para Souza, que deve ser julgado ainda nesta quinta-feira (14) no STJD.