Clodoaldo Silva termina em sexto na disputa da primeira prova na nova categoria Potiguar não esteve bem na estréia dos Jogos Paraolímpicos de Pequim. A medalha de ouro ficou com o brasileiro Daniel Dias, que bateu recorde mundial nos 100m livre.

A estréia do potiguar Clodoaldo Silva nos Jogos Paraolímpicos de Pequim foi frustrante. O nadador terminou em sexto lugar na prova dos 100m livre, neste domingo (7), no Cubo D’Agua. A medalha de ouro da competição foi com o paulista Daniel Dias, que bateu recorde mundial com tempo 1min11s05. O brasileiro é um dos favoritos a ser um dos destaques da delegação no evento.



Clodoaldo fez um tempo de 1min21seg14. A queda de rendimento pode ser avaliada em razão da nova categoria de disputa, a Classe S-5, com atletas de maior rendimento em relação a Classe S-4, que o natalense competia anteriormente.



A medalha de prata foi para o ucraniano Dmytro Kryzhanovskyy (1min12s73) e o bronze foi do norte-americano Roy Perkins que obteve a marca de 1min15s31.