Ministério para assuntos estratégicos instalará escritório no Estado

Ana Paula Oliveira Mangabeira Unger, ministro extraordinário de Assuntos Estratégicos.

O anúncio foi feito pelo ministro extraordinário de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, durante reunião de trabalho nesta sexta-feira (5) com a governadora Wilma de Faria e secretários.Segundo o ministro, os escritórios terão objetivos múltiplos. “Iremos estudar a realidade regional de cada localidade. Sobretudo, a problemática da Amazônia e do Nordeste. Os escritórios ajudaram também à viabilização as colaborações federativas discutidas hoje com o Governo do Estado”, disse.Para o ministro de Assuntos Estratégicos, o Rio Grande do Norte oferece condições excepcionais para servir como laboratório brasileiro na construção desse novo modelo de desenvolvimento. Segundo ele, o Estado já possui ampla descentralização de propriedade econômica e educativa, o que falta é instrumento.“A nossa grande preocupação hoje é em relação ao apagão dos recursos humanos. Precisamos formar técnicos. Alguns setores no Estado como, o de petróleo e gás, não dispõe de mão-de-obra qualificada. Isso não é um problema só daqui é do Brasil inteiro”, afirmou a governadora.Ela acrescentou que o Estado já dispõe de recursos para a implantação de 10 escolas de ensino técnico, que serão construídas nas cidades pólos do Estado. “Os cursos oferecidos nas escolas variarão de acordo com as potencialidades de cada região”, finalizou.