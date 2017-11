Coordenação de Micarla se queixa de falta de dados da última pesquisa, mas instituto nega Augusto Viveiros afirma que o diretor da Consult “gosta de esconder” os dados completos da pesquisa; Paulo de Tarso se irrita.

O coordenador da campanha da deputada Micarla de Sousa (PV) à Prefeitura do Natal, Augusto Carlos Viveiros, afirma que ainda não recebeu os dados completos da última pesquisa realizada pela Consult para a Prefeitura do Natal. Segundo Viveiros, o diretor do Instituto, Paulo de Tarso, “gosta de esconder” os dados completos do estudo e, caso não sejam disponibilizados, a coligação acionará a Justiça. No entanto, o diretor da Consult afirma que já disponibilizou o que foi solicitado e que Viveiros “quer fazer fuxico”.



Questionado sobre a estratégia que a coligação “Natal Melhor” adotaria após a última pesquisa para a Prefeitura, em que Fátima Bezerra (PT) diminuiu a vantagem para Micarla, Viveiros afirmou que não teria como responder, pois os números que foram expostos são insuficientes para que se defina uma estratégia adequada para a campanha.



No entendimento do coordenador da campanha da deputada do PV, é indispensável que se saiba a variação exata dos números em cada região da cidade, bem como os números entre cada faixa etária e de renda da população. “Com os números que ele (Paulo de Tarso) nos deu, não tem Jesus Cristo que possa definir uma estratégia”, disse Viveiros.



A expectativa da coligação Natal Melhor é que os dados completos sejam disponibilizados até a terça-feira (16), conforme o diretor da Consult, Paulo de Tarso, teria informado ao advogado José Henrique, que trabalha na assessoria jurídica de Micarla. Caso o suposto acordo não seja firmado, Viveiros diz que a coligação acionará a Justiça – o que não seria a primeira vez.



“Na última pesquisa também solicitamos os dados completos, mas só foram fornecidos depois que acionamos a Justiça porque ele (Paulo de Tarso) gosta de esconder os dados. Quando ele entregar, seja por bem ou por mal, faremos a análise e traçaremos a estratégia adequada. Da outra vez, ele entregou por mal”, disse Augusto Viveiros.



Por outro lado, o diretor da Consult, Paulo de Tarso, demonstrou irritação com as declarações de Viveiros e afirmou que os dados completos da pesquisa majoritária já foram disponibilizados para um advogado da coligação, mas “Viveiros não abre o relatório”.



De acordo com Paulo de Tarso, a coligação Natal Melhor tem o relatório completo sobre a pesquisa majoritária desde as 17h domingo (14), quando foram disponibilizados os números na 3ª Zona Eleitoral, e é a única coligação que recebeu os dados do cruzamento por bairros, enviados por e-mail ao advogado José Henrique às 14h “após uma solicitação informal, sem a necessidade de ofício”.



“Ele já tem os números completos da pesquisa majoritária, que foi a única já divulgada. A da proporcional, ele poderá pegar amanhã às 9h, na 3ª Zona Eleitoral, pois a Tribuna do Norte, que encomendou, já terá publicado. O problema é que Viveiros quer fazer ‘fuxico’ e sequer abre o relatório. Os números estão na última folha”, disparou Paulo de Tarso, informando que qualquer coligação que solicitar os dados completos receberá sem nenhum problema.