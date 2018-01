Festival Curta Natal divulga lista de selecionados para a Mostra Nordeste

Divulgação Mostra Nordeste contará com 15 curtas de 6 estados da região.

A lista de selecionados para a Mostra Nordeste, que acontece nos dias 12 e 13 de outubro, já está fechada e recebe um total de 15 curtas-metragens. Dentre as produções, estão 4 curtas potiguares, 3 maranhenses, 3 pernambucanos, 2 baianos, 2 cearenses e 1 paraibano.A lista de selecionados nas categorias Videoclipe e Curta Celular ainda podem ser ampliadas, uma vez que o festival recebe inscrições até o dia 30 desse mês.Os vencedores nas categorias de Melhor Curta-Metragem Nordestino de Ficção e Melhor Curta-Metragem Nordestino de Documentário receberão R$1500 cada. Para o primeiro lugar, na categoria Melhor Curta-Metragem Potiguar eleito pelo público, haverá premiação no valor de R$500. O segundo e terceiro lugares gerais receberão R$700 e R$500, respectivamente. O vencedor da categoria Videoclipe também será premiado no valor de R$500.O festival Curta Natal faz parte do ciclo de programações do Festival Música Alimento da Alma – MADA. Esse ano, o festival contará também com uma mostra competitiva de longas-metragens, o CineMada.A ficha de inscrição e regulamento completo está disponível no site do festival: www.curtanatal.com.br

Veja abaixo lista dos selecionados para o Festival Curta Natal.

Mostra Nordeste:

Pornographico, de Paula Gomes e Haroldo Borges ( BA - Ficção)Décimo Segundo, de Leonardo Lacca (PE - Ficção)3 Pesos Una Medida, de Fernanda Pires Gurgel (RN/Cuba - Ficção)Reisado Miudim, de Petrus Cariry (CE - Ficção)Câmara Viajante, de Joe Pimentel (CE - Documentário)Ódio, de Breno Ferreira (MA - Ficção)Igbadu - Cabaça da Criação, de Carla Lyra (PE - Documentário)O Incompreendido, de Francisco Colombo (MA - Ficção)Derréis na Tampa da lata, de Aliny Dantas, Anadeis Nunes e Viviane Ramalho (RN - Documentário)Até Onde a Vista Alcança, de Felipe Peres Calheiros (PE - Documentário)Pelo Ouvido, de Joaquim Haickel (MA - Ficção)A gente se ri, de Rita machado (RN - Documentário)Meninos, de Ernesto Molinero (BA - Ficção)2por4, de Alexandre Macacco (RN - Ficção)O Guardador, de Diego Benevides (PB - Documentário)

Videoclipes:

Tão Calmo

- Os Bonnies, de Arthur Ricardo e Olavo Luiz.

Monotonia

- Lótus, de Felipe de Farias Silva.

Hi Oprah

- Montage, de Ricardo San Martini.

O Fantasma de Buffalo Bil

l - Os Bonnies, de Arthur Ricardo e Olavo Luiz.

Eu te peço um verso

- Simona Talma, de Rita Machado.

Ofendículos

- Lunares, de Catarina Doolan.

Voei, Voei

- Os Bonnies, de Arthur Ricardo e Olavo Luiz.

Little Girl

- The Sinks, de Cássio Augusto, Clara Tavares, Michel Heberton e Rudá Almeida.(fora de competição)