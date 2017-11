Corpo é encontrado boiando em mangue na Redinha

Thyago Macedo Bombeiros amarram o corpo e o levaram até a margem da praia.

De acordo com o soldado Valmir, que participou do resgate, os bombeiros conseguiram visualizar apenas a cabeça do homem. Em seguida, eles amarram o corpo e o levaram até a margem da praia para que o Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) o levasse para necropsia na sede do órgão.O soldado do Corpo de Bombeiros explicou que pelas condições do corpo, o homem teria se afogado há pelo menos três dias e os indícios apontam para afogamento.A vítima estava apenas de camisa, quando foi resgatada. A polícia aguarda agora o laudo do Itep para descobrir a verdadeira causa da morte. A investigação ficará sob responsabilidade do 13º Distrito Policial.