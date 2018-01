Abertas as inscrições do Projeto Parlamento Jovem 2008

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação, convoca os jovens do terceiro ano do Ensino Médio a se inscreverem no projeto Parlamento Jovem 2008. O projeto é uma iniciativa da Câmara Federal, em parceria com os governos estaduais, que seleciona todos os anos estudantes que tenham espírito de liderança e que desenvolvam projetos de cidadania na busca de soluções para os problemas de sua comunidade.Os autores dos projetos selecionados irão à Brasília, representando seus Estados, onde terão a oportunidade de apresentar seus projetos na Câmara dos Deputados.O número de projetos selecionados por uma comissão da Câmara é de acordo com o número de deputados federais do Estado. O Rio Grande do Norte pode enviar até três projetos, mas apenas um será selecionado. Os jovens interessados em participar do projeto têm até quinta-feira (25) para enviar seus trabalhos.Projeto Parlamento Jovem 2008Inscrições: Até quinta-feira (25)Informações adicionais: Vera ReisTelefones: 3232-1496E-mail: [email protected] Fonte: Assecom/RN