Lateral Aloísio é o novo contratado do América Jogador atua na ala esquerda e chega ao clube como indicação do técnico Ruy Scarpino.

Mal o lateral-esquerdo Rai acertou sua transferência para o Campinense/PB e o América já contratou um jogador para a posição. Trata-se de Aloísio.



O atleta tem 23 anos e vem da Desportiva/ES. Ele foi mais uma indicação do técnico Ruy Scarpino e já deve ter condições de estrear pelo América no jogo contra o Marília/SP. Isso depende da liberação por parte do BID como da escalação do treinador.



Dentre os times que já defendeu, ele esteve no Americano, Madureira e Macaé. Todos do Rio de Janeiro.