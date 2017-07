TRE recebe 700 denúncias por telefone

O disque-denúncia da 69ª Zona Eleitoral contabiliza aproximadamente 700 ligações, das quais 140 transformaram-se em procedimentos instalados sobre casos de propaganda eleitoral irregular.Segundo informações daquela circunscrição, responsável pela fiscalização da propaganda ilícita nestas eleições, o trabalho é mais preventivo do que repressivo. Do total de telefonemas atendidos, 70% servem para que os servidores da Justiça Eleitoral possam orientar e prestar informações a proprietários de gráficas e assessores de candidatos sobre as regras e legislação vigente.O serviço funciona todos os dias. De segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Sábados, domingos e feriados, o horário é das 9h às 19h. "Quando a denúncia envolve a prática de crime eleitoral, os dados são passados à Polícia Federal para apuração de eventual ilícito desta natureza", explica Kátia Costa, chefe de cartório desta zona.O juízo da 69ª Zona Eleitoral expediu sentenças com aplicação de multas, por propaganda irregular, em desfavor de um partido, quatro candidatos a vereador e uma candidata a prefeitura de Natal.O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) recebeu duas multas em processos distintos por utilização de faixa em local público. Cada multa aplicada tem o valor de R$ 2 mil.Dois candidatos a vereador por este partido, Valério Fonseca e Marcos Tinôco, foram multados, cada um, no valor de R$ 3 mil.O PSTU e seus candidatos não foram condenados por propaganda antecipada e sim propaganda irregular, no prazo permitido pela lei, mas em local não permitido pelas regras eleitorais.O candidato a vereador Fernando Lucena (PT), que tenta a reeleição, recebeu multa de R$ 21.282,00. A pena imposta pela realização de bingo considerado propaganda antecipada foi mantida em segunda instância pela Corte Eleitoral.Júlio Protásio, candidato a reeleição para a Câmara Municipal pelo Partido Verde, foi condenado por propaganda antecipada com utilização de faixa, no mesmo valor aplicado a Lucena. O processo dele ainda será julgado pelo Plenário do TRE/RN.Micarla de Souza, candidata a prefeitura pelo PV, recebeu em primeira instância multa de R$ 21.282,00, mas foi isenta do pagamento desta pena pecuniária em julgamento no Pleno, ocorrido na quinta-feira (07), por 4 votos a 1.O Ministério Público Eleitoral acusava Micarla de ter utilizado de um tablóide publicado pelo seu gabinete de deputada estadual, em abril, para fazer propaganda antecipada de seus projetos para a capital.*Com informações da Assessoria/TRE