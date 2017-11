Bragantino supera o lanterna CRB e chega bem perto do G-4 Paraná empata com o Ceará e sai, temporariamente, da zona de risco.

Atarvessando um bom momento na competição, o Bragantino garantiu, na noite desta terça-feira, a quarta vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro ao superar o CRB, fora de casa, por 2 a 0. O confronto, válido pela abertura da 24ª rodada da competição, foi realizado no estádio Rei Pelé, em Maceió.



O triunfo deixou o Bragantino mais próximo do G-4. O time dirigido pelo treinador Marcelo Veiga ganhou uma posição e aparece no sexto posto com 39 pontos, três atrás o Avaí, último clube a figurar na zona de classificação à elite do Nacional de 2009 - os catarinenses, porém, jogam na sexta-feira com o Fortaleza, em Florianópolis.



Já o CRB, que amargou a terceira derrota consecutiva, está cada vez mais próximo da terceira divisão. A equipe alagoana ocupa a lanterna da Série B com apenas 15 pontos conquistados.

CRB

Fernando; Ivo (Rodrigo Silva), Nem (Samuel), Plínio e Marcos; Glaydson, Carlinhos, Jonathan (Júnior Cearense) e Alex Gaibú; Tozin e Leandrinho.

Técnico: Jean Carlos



BRAGANTINO

Gilvan; César Gaúcho, Adriano e Marcelo Godri; Nego, Danilo Bueno (Fernando), Malaquias (Marcelo Silva), Moradei e Pará (Marcinho); Nunes e Davi.

Técnico: Marcelo Veiga



Local: estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 09/09/2008 (terça-feira)

Horário: 20h30

Árbitro: Álvaro Azeredo Quelhas (MG)

Auxiliares: Janette Mara Arcanjo (MG) e Rodrigo Otavio Baeta (MG)





Paraná arranca empate com Ceará e sai da zona de risco



Ceará e Paraná empataram por 1 a 1, nesta terça-feira, no Castelão, pela 24ª rodada da Série B. O resultado foi bom para o time paranaense que deixou, pelo menos temporariamente, a zona de rebaixamento. Para o Ceará o empate foi ruim, pois o time não conseguiu evoluir na tabela e se aproximar do G-4 da competição.



Com o ponto somado fora de casa, o Paraná saltou da 19ª para a 16ª colocação, 24 pontos, mas terá que aguardar o complemento da rodada, no fim de semana, para saber se continuará fora da área de risco. O time volta a jogar na próxima terça-feira (16), diante do Bahia, às 20h30, na Vila Capanema.



Jogando em casa, o Ceará não aproveitou a oportunidade de se aproximar da zona de classificação para a Série A e permaneceu na oitava posição, agora, com 34 pontos, mas também pode ser ultrapassado, dependendo dos resultados dos outros jogos da rodada. Na próxima rodada, também na terça-feira, o Alvinegro joga fora, diante do América-RN, no Machadão.



Ceará

Adílson, Deleu (Celso), Dezinho, Fabrício e Alex Brás; André (Mancuso), Chicão, Cleisson e Lúcio; Chad (Vavá) e Ciel.

Técnico: Lula Pereira



Paraná

Mauro; Murilo, Luciano, Fabrício, Fabinho; Rômulo (Samuel), Vágner, Pituca, Cristian (Leonardo); Éder (Cristiano) e Ricardinho.

Técnico: Paulo Comelli



Data: 09/09/2008, terça-feira

Horário: 20h30

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza-CE

Árbitro: Antônio César Negreiros de Souza - AM

Auxiliares: Milton Otaviano dos Santos (RN/Fifa) e Jander Rodrigues Lopes (AM)







Marília derruba invencibilidade de oito jogos do Santo André



Com um gol de pênalti de Bruno Ribeiro e outro de Rodrigo Batata, o Marília venceu o Santo André por 2 a 0, em casa, nesta terça-feira (09), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe do interior foi aos 29 pontos e se afastou da zona do rebaixamento.



Já o time do ABC perdeu a invencibilidade que já era de oito jogos e seguiu com 43 pontos, na terceira colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Avaí na seqüência da rodada.



O time da casa estreou o técnico Gilberto Alves, o Gil, ex-jogador do Fluminense, e que substituiu Jorge Rauli.



Marília

Giovanni; Bruno Ribeiro, Fernando, Flávio (Fábio Recife) e Altair; João Marcos, Rafael Fefo, Diego e Ricardinho (Tevez); Marcinho e Betinho (Rodrigo Batata).

Técnico: Gilberto Alves.



Santo André

Neneca; Alexandre, Douglas, Marcel e Artur (Jaílson); Fernando, Willians, Jefferson e Marcelinho Carioca; Márcio Mixirica e Elton (Osny).

Técnico: Sérgio Soares.



Local: Estádio Bento de Abreu, em Marília - SP

Data: 09/09/2008

Árbitro: Milton Etsuo Ballerini - SP





