Em 20 dias, PM prendeu 42 pessoas dentro de ônibus em Natal

Vlademir Alexandre Coronel Araújo Silva, comandante do CPC.

O comandante do CPC, coronel Araújo Silva, destacou que as duas operações tiveram início no dia 9 deste mês. “Nosso objetivo não é só proteger os ônibus e sim oferecer segurança à população. Com isso, acredito que esses números representam um resultado positivo”, afirmou.As apreensões foram feitas nos mais variados bairros de Natal e nas quatro regiões. “O diferencial destas abordagens é que elas não têm dia nem hora para serem feitas. Nós temos casos de prisões realizadas à meia noite, como também às 6h. Além das prisões e das armas, nós retiramos muita droga das ruas. Para se ter uma idéia, só de pedras de crack foram 238. Teve um caso, na zona Norte, em que os policiais apreenderam de uma vez 1,8 Kg”, ressaltou.Coronel Araújo frisou, no entanto, que das 42 pessoas detidas algumas são adolescentes. “O que nós estamos evitando com as apreensões de armas e drogas são homicídios e assaltos. No caso da morte daquela enfermeira, por exemplo, o acusado estava completamente drogado e, por isso, atirou na passageira”, comentou.De acordo com o comandante do Policiamento da Capital, atendendo a um pedido dos motoristas de ônibus, a Polícia Militar vem intensificando as abordagens em vias localizadas dentro dos próprios bairros. “Eles reclamaram que as operações estavam se concentrando nas grandes avenidas. Agora, estamos montando barreiras nas ruas dentro dos bairros”, explicou.Ainda segundo informações do CPC, a Polícia Militar apreendeu desde janeiro deste ano até este domingo (28), 360 armas de fogo, entre revólveres e pistolas. “Isso quer dizer que já apreendemos mais de uma arma por dia, o que significa também um crime a menos por dia”, disse Araújo Silva.