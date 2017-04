Cidade da Esperança absorverá apenas pronto-atendimento do Sandra Celeste

Maiara Felipe Reforma para abrigar o Sandra Celeste começou há uma semana.

Com uma média de 8 mil atendimentos de urgência por mês, a Unidade de Saúde Mista da Cidade da Esperança deverá receber em 15 dias os pacientes do Pronto-Atendimento Sandra Celeste, que por dia recebe mais de 100 pessoas no pronto-socorro.“A gente não tem condições de receber 100% do serviço, mas a parte do pronto-socorro será adaptada aqui”, explicou o diretor da Unidade Mista, Júlio Batista Café. A Cidade da Esperança não acolherá o serviço ambulatorial. O secretário municipal de saúde, Edmilson Albuquerque, está estudando o destino dos atendimentos básicos.Todo o espaço da frente do pronto-atendimento será disponibilizado ao Sandra Celeste, para as salas de medicação, repouso, enfermaria e administração. Para realizar essa mudança, a Cidade da Esperança está passando por uma reestruturação no prédio.Está sendo construída uma nova área, entretanto, a estrutura antiga não está sendo reformada, como aponta o diretor: Estamos precisando pelo menos de uma pintura. A construção começou semana passada e na opinião de Júlio, deve durar mais 15 dias.Mesmo com problemas na estrutura, a unidade da Cidade da Esperança tem apresentado bons resultados. O pronto-atendimento funciona 24h e tem uma escala de médico quase completa. Segundo Júlio, precisa apenas de um médico de 40 horas.De acordo com o diretor, o Conselho Regional de Medicina (Cremern) passou há 30 dias, no pronto-atendimento, embora não tenha apontado com a possibilidade de interdição. “A rede é muito complexa, sabemos das dificuldades. Mas aqui conseguimos atender uma demanda muito alta, inclusive vinda de outros bairros. O fechamento da unidade prejudicaria a população”, disse Júlio Batista.A população, que sempre enfatiza a demora no atendimento, na Cidade da Esperança é diferente. As pessoas que fazem exames no local queriam como melhoria, apenas a chegada de coletores, recipientes para exames de fezes e urina. “ Há três anos veio aqui e não tem”, declarou um paciente. Julio explicou que orienta as pessoas a comprarem o recipiente, visto que não pode contar com o material.