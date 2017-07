Inflação dos EUA sobe no ritmo mais rápido em 17 anos A inflação americana, que subiu 0,8 ponto percentual em julho em relação ao mês anterior, ficou acima das previsões dos economistas.

O governo dos Estados Unidos revelou, nesta quinta-feira (14), que a inflação no país foi de 5,6% no período de 12 meses encerrado em julho – crescendo ao ritmo mais rápido desde 1991.



A inflação americana, que subiu 0,8 ponto percentual em julho em relação ao mês anterior, ficou acima das previsões dos economistas e foi impulsionada pelo aumento de 30% nos preços no setor de energia no período de 12 meses.



Outro item que colaborou para a alta inflacionária foram os alimentos, que estavam 6% mais caros em julho em comparação com o mesmo mês do ano passado.



O aumento dos preços também achatou o poder de compra dos consumidores do país. Em valores médios, a renda semanal dos americanos caiu 3,1% nesse período de julho de 2007 a julho deste ano.



Outros dados mostram que quase 450 mil pessoas por semana estão solicitando seguro-desemprego nos Estados Unidos, o maior número em mais de quatro anos.



Economistas acreditam que a inflação vai começar a cair nos Estados Unidos a partir do mês que vem, refletindo a recente diminuição do preço do petróleo no mercado internacional.